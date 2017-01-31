キリングループ「磯崎氏再任、メルシャン横山氏退任」

      執筆者：編集部

キリングループは130日、役員事を発表した。【キリンホールディング】△磯崎(いそざき)(よし)(のり)、キリンホールディングス代表取締役社長兼キリン代表取締役社長、△西村(にしむら)(けい)(すけ)、同代表取締役副社長、キリン常務執行役員、△伊藤(いとう)(あき)(ひろ)、取締役常務執行役員兼キリン常務執行役員、△三好(みよし)敏也(としや)、同取締役常務執行役員兼キリン常務執行役員、△石井康之、同取締役常務執行役員、キリン常務取締役（新任）、△有馬(ありま)利男(としお)、同社外取締役、△荒川(あらかわ)詔四(しょうし)、同社外取締役、△岩田(いわた)()()()、同社外取締役、△(なが)(やす)(かつ)(のり)、同社外取締役。【キリン】（新任）△溝内(みぞうち)(りょう)(すけ)、キリン取締役常務執行役員兼キリンホールディングス常務執行役員、（同）△小林(こばやし)(のり)(あき)、同取締役常務執行役員兼キリンホールディングス常務執行役員、（同）△横田(よこた)乃里也(のりや)、同キリン執行役員兼キリンホールディングス常務執行役員。【メルシャン】△代野照幸、代表取締役社長兼キリン常務執行役員代野照幸、△横山清、退任。石井康之（いしい　やすゆき）略歴、１９５７年１月１日生（60歳）、1980年３月、東京大学農学部卒業、1980年４月、キリンビール入社、2007年３月、キリンビール技術戦略部長、△代野照幸、1960429日生、兵庫県高砂市出身、1983年３月、一橋大学経済学部卒業、1983年、４月キリンビール入社、1994年３月、バドワイザージャパン社　営業本部マネージャー、2002年２月、キリンビール酒類営業本部、フォアローゼズ事業推進室長、2005年、２月、フォアローゼズディスティラリー社（米国）代表取締役社長、2016年３月、キリンホールディングス常務執行役員、グループ経営戦略担当ディレクター兼キリン株式会社常務執行役員経営企画部長。