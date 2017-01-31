キリングループ「磯崎氏再任、メルシャン横山氏退任」

キリングループは1月30日、役員事を発表した。【キリンホールディング】△ 磯崎 ( いそざき ) 功 ( よし ) 典 ( のり ) 、キリンホールディングス代表取締役社長兼キリン代表取締役社長、△ 西村 ( にしむら ) 慶 ( けい ) 介 ( すけ ) 、同代表取締役副社長、キリン常務執行役員、△ 伊藤 ( いとう ) 彰 ( あき ) 浩 ( ひろ ) 、取締役常務執行役員兼キリン常務執行役員、△ 三好 ( みよし ) 敏也 ( としや ) 、同取締役常務執行役員兼キリン常務執行役員、△石井康之、同取締役常務執行役員、キリン常務取締役（新任）、△ 有馬 ( ありま ) 利男 ( としお ) 、同社外取締役、△ 荒川 ( あらかわ ) 詔四 ( しょうし ) 、同社外取締役、△ 岩田 ( いわた ) 喜 ( き ) 美 ( み ) 枝 ( え ) 、同社外取締役、△ 永 ( なが ) 易 ( やす ) 克 ( かつ ) 典 ( のり ) 、同社外取締役。【キリン】（新任）△ 溝内 ( みぞうち ) 良 ( りょう ) 輔 ( すけ ) 、キリン取締役常務執行役員兼キリンホールディングス常務執行役員、（同）△ 小林 ( こばやし ) 憲 ( のり ) 明 ( あき ) 、同取締役常務執行役員兼キリンホールディングス常務執行役員、（同）△ 横田 ( よこた ) 乃里也 ( のりや ) 、同キリン執行役員兼キリンホールディングス常務執行役員。【メルシャン】△代野照幸、代表取締役社長兼キリン常務執行役員代野照幸、△横山清、退任。石井康之（いしい やすゆき）略歴、１９５７年１月１日生（60歳）、1980年３月、東京大学農学部卒業、1980年４月、キリンビール入社、2007年３月、キリンビール技術戦略部長、△代野照幸、1960年4月29日生、兵庫県高砂市出身、1983年３月、一橋大学経済学部卒業、1983年、４月キリンビール入社、1994年３月、バドワイザージャパン社 営業本部マネージャー、2002年２月、キリンビール酒類営業本部、フォアローゼズ事業推進室長、2005年、２月、フォアローゼズディスティラリー社（米国）代表取締役社長、2016年３月、キリンホールディングス常務執行役員、グループ経営戦略担当ディレクター兼キリン株式会社常務執行役員経営企画部長。