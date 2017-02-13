キリンビール「３月３０日付けで人事異動発表」
執筆者：編集部
キリンビール３月３０日付で人事異動を発表した。△戸叶弘、キリングループロジスティクス株式会社本社物流管理部長、△桝田憲俊、キリンビジネスエキスパート社長、△内山建二、執行役員、企画部長、△田中敏宏、執行役員、マーケティング本部中部圏統括本部長、△山形光晴、マーケティング本部マーケティング部長 △杉山和之、マーケティング本部東北統括本部長、△平岡敬規、マーケティング本部中四国統括本部長、△神元佳子、マーケティング本部広域法人統括本部長、△高橋裕二、生産本部取手工場副工場長（品質保証担当） 兼副工場長（技術・育成担当）兼品質保証室長、△前原正雄、執行役員、生産本部長兼生産本部生産部長、△櫻井隆、生産本部北海道千歳工場長、△横山昌人、生産本部仙台工場長、△神崎夕紀、執行役員、生産本部横浜工場長、△後藤一義、生産本部神戸工場長、△退任、執行役員名川誠、執行役員、勝間田達広、生産本部仙台工場長、柴田実、執行役員、マーケティング本部広域法人統括本部長、高島義彦、執行役員、マーケティング本部中四国統括本部長織田浩志、マーケティング本部東北統括本部長、伊藤博之、マーケティング本部中部圏統括本部長、佐部成彦。