国分グループ「３月１日付主要人事異動」
執筆者：編集部
国分グループは３月１日付けで主要人事を発表した。△久保一、経営統括本部付課長、国分ビジネスサポート（株）出向、△熊坂敬、経営統括本部付課長、国分ビジネスサポート（株）出向、△荒木裕二郎、経営統括本部付課長、国分ビジネスサポート（株）出向、△小池理恵、人事総務部総務課長、△徳永雅憲、法務部リスクマネジメント課長、△堀越直樹、マーケティング統括部付課長、旭トラストフーズ（株）出向、△栗山功、ＭＤ統括部菓子ＭＤ部付課長、（株）山星屋出向、△髙橋淳、フードサービス事業部副部長兼営業二課長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当副部長、△藤田真、フードサービス事業部副部長兼営業七課長、△石井秀明、
フードサービス事業部業務課長、△鹿野宏、フードサービス事業部販売業務二課長兼マーケティング二課長、△宮本英亮、フードサービス事業部営業一課長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部、△中島直樹、フードサービス事業部営業三課長、△田中英治、フードサービス事業部営業五課長。【国分北海道】△斉藤修平、経理財務部経理財務課長兼経営統括部課長、△桑平俊二、量販事業部営業一課長、△須藤俊治、量販事業部営業二課長、△平野雅昭、低温事業部営業課長、【国分東北】△今井裕之、物流・システム部物流・システム課長兼南東北支社山形支店（ヤマザワ宮城低温センター長）、△根本純、南東北支社販売業務課長、【国分首都圏】△三樹学英、物流・システム部物流営業課長、【国分中部】△萩庭寿人、経理財務部経理財務課長、△宮台隆弘、マーケティング部商品課長兼企画課長、△今井博臣、執行役員東海支社長兼卸事業部長兼国分グループ本社（株）、【国分西日本】△田中誠、経営統括課長、△裏辻徹志、物流・システム部物流・システム課長、【国分九州】△平出崇、経営統括部課長、△渋谷隆之、人事総務部人事総務課長、△岸純平、物流・システム部物流・システム課長、△船津裕明、マーケティング部長兼企画課長、△大場将弘、低温フレッシュ・フードサービス事業部営業課長、△長尾学、第一支社第二支店長、△植囿一三、第一支社第四支店長、【国分フードクリエイト】△辰巳徹、経営統括部課長兼人事総務部人事総務課長、△永畑浩治、物流・システム部物流営業課長。