大地を守る会「１００万人のキャンドルナイト」を開催

大地を守る会「100万人のキャンドルナイト」を開催

大地宅配を運営する株式会社大地を守る会(本社:千葉県千葉市、代表取締役社長:藤田和芳)は、FMラジオ局 J-WAVEと共に、今年で15年目となる「100万人のキャンドルナイト@増上寺2017~オーガニックフェスタ 」を6月17日に開催します。100万人のキャンドルナイトは、「でんきを消して、スローな夜を。」を合言葉に、2003年に大地を守る会の呼びかけにより始まったムーブメントで、夏至と冬至の夜8時から10時の2時間、電気を消してロウソクの灯火の下、ひとりひとりがゆっくりと考える時間を持つことを提唱している。

今年は「平和」をテーマに、平和を願うメッセージをキャンドルに書いてもらう特設ブースを設置。メッセージが書かれたキャンドルが会場に灯る。SNSでも平和への想いを募集するという。また、増上寺の特設ステージでは、J-WAVEプロデュースによるK、GAKU-MC、坂本美雨 with CANTUSらのライブを実施する。そして、午後8時が近づくと、来場者とともにカウントダウンを実施され、増上寺に隣接する東京タワーの他、会場内の電気が一斉に消灯される。

さらに今年は、スターバックス コーヒー浜松町・田町・羽田地区店舗においても、同企画の趣旨に賛同し、電気を消していつもと違うひとときが過ごせるオリジナルプログラム「Delight in the Night」を、本イベントに合わせ、6月17日~6月21日まで期間を拡大して実施。ライトダウンに合わせて、コーヒーのテイスティングなどを実施する店舗もあるなど、思い思いのひとときを楽しめる。

【イベント概要】

●名称:100万人のキャンドルナイト@増上寺2017

●日時:6月17日 11:00~21:00 ※雨天決行(ただし荒天の場合、中止する可能性あり)

●会場:大本山増上寺(東京都港区芝公園4-7-35)

都営三田線 芝公園駅・御成門駅より徒歩3分、都営大江戸線・浅草線 大門駅より徒歩5分

●出演者:K、GAKU-MC、坂本美雨 with CANTUS

●主催:大地を守る会、J-WAVE

●後援:外務省、港区、ふるさと回帰支援センター

●協賛:ヴィルゴビール、遠忠食品、SPRING VALLEY BREWERY、太陽油脂、富士見堂、Euvodesign+、ワタミファーム&エナジー

●協力:大本山 増上寺、東京タワー、カメヤマキャンドルハウス、MOTTAINAI、スターバックス コーヒー浜松町・田町・羽田地区

●イベント内容:ステージ/Twitterで事前・当日情報を随時配信/「#100万人のキャンドルナイト」をつけた投稿を募集/大地を守る会の生産者が集まる「ORGANIC MARCHE」/大地を守る会の食材を使ったフードコート「ORGANIC FOOD FOREST」/MOTTAINAI てづくり市/スターバックス「Delight in the Night」

●100万人のキャンドルナイトサイト:http://candle-night.tokyo