ディアジオ「ワールドクラス２０１７」日本代表に槇永氏
執筆者：shirai
キリン・ディアジオは「ワールドクラス2017 ジャパンファイナル」を2017年6月24日、6月25日の2日間、表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー（東京）にて開催した。
同大会は“Raising the Bar”をコンセプトに、約60の国と地域から約25,000名を超えるバーテンダーがしのぎを削る世界規模の大会「ワールドクラス ベストバーテンダー・オブ・ザ・イヤー」に出場する日本代表を決定する大会。
予選を勝ち抜いたバーテンダー10名が、プレミアムウオッカ「ケテル ワン」で昼と夜のオケージョンに合うカクテルを創作する「ケテル ワン マイブラッディメアリー＆ナイトキャップチャレンジ」、スーパープレミアムジン「タンカレー ナンバーテン」及びスコッチウイスキー「ジョニーウォーカー ゴールドラベル リザーブ」で食前と食後に合うカクテルを創作する「ビフォー＆アフターチャレンジ」など、エンターテイメントとプロフェッショナルを兼ね備えた4つの競技を行い、バーテンダーのパーソナリティも含めた「技」、「味」、「おもてなし」を競う。
今大会では、Bar Leigh Islay(大阪府) の槇永 優さん（出身地：兵庫県）が「ケテル ワン マイブラッディメアリー＆ナイトキャップチャレンジ」を制し、総合優勝を果した。
槇永さんは、8月末にメキシコシティ（メキシコ）で行われるグローバルファイナルへ、日本代表として出場する。
＜競技結果＞（敬称略）
・総合
優勝 槇永 優 【店舗：Bar Leigh Islay(大阪府) ／出身地：兵庫県】
2位 門間 輝典 【店舗：札幌プリンスホテル Top of PRINCE (北海道)／出身地：北海道】
3位 宮之原 拓男 【店舗：BAR ORCHARD GINZA (東京都)／出身地：鹿児島県】
・部門優勝
オリジナルカクテルチャレンジ 久保 俊之 【店舗：ark Lounge & Bar（青森県）／出身地：青森県】
スピード＆テイストチャレンジ 宮之原 拓男 【店舗：BAR ORCHARD GINZA (東京都)／出身地：鹿児島県】
ケテル ワン マイブラッディメアリー＆ナイトキャップチャレンジ
槇永 優 【店舗：Bar Leigh Islay(大阪府)／出身地：兵庫県】
ビフォー＆アフターチャレンジ 宮之原 拓男 【店舗：BAR ORCHARD GINZA (東京都)／出身地：鹿児島県】
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