ＫＫＤＪ「クイック オーダー」公式アプリに追加

KKDJ「クイック オーダー」公式アプリに追加

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、昨年より提供を開始したスマートフォン用のアプリ Krispy Kreme for APP の新たなサービスとして、簡単予約で並ばずドーナツの受取ができる「クイック オーダー」サービスの提供を7月4日よりスタートしている。アプリの本会員限定で、アプリ上で注文・決済ができ、店頭の専用カウンターで商品の受取りがスムーズにできる便利なサービスで、事前に予約が出来るので、人気の商品も売り切れの心配なく購入できる。好きなドーナツを自由に組み合わせられる 3個、6個、12個のアソートセットや、クイック オーダーだけの限定商品、ギフト 3ダズンセットも販売(一部店舗を除く)。好きなドーナツ12個のうち1つへの名入れサービスや、ろうそく、メッセージピック、メッセージシールがセットになったダズンで、世界で1つだけの特別なダズンをつくることができる、同店で初の取り組み。更に、クイック オーダー開始を記念して、Krispy Kreme for APP 上で Buy One Get One Free も実施。7月7日~7月10日の間に、オリジナル・グレーズド®ダズン(12個入り)を1箱注文・決済し、7月15日~7月16日の間に商品を受取ると、もう1箱無料でオリジナル・グレーズド®ダズンをゲットできる(予定数量に達し次第終了)。公式アプリダウンロードURLは、http://krispykreme.jp/app/。