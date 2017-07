ＧＩＮＺＡ ＳＩＸ「ＶＯＧＵＥ」期間限定レストラン

GINZA SIX「VOGUE」期間限定レストラン

GINZA SIXの屋上に位置するGINZA SIX ガーデンに、洗練されたファッショニスタのためのレストラン「VOGUE LOUNGE GINZA SIX」が、7月28日~10月29日まで、期間限定で日本初オープンする。コンセプトは、Food for the Fashionable。モダンでスタイリッシュな女性のための最高にシックなレストランで、VOGUEを体現する美しくて上質な料理やドリンクを、エレガントな雰囲気の中で楽しめる。メニュー監修は、コンデナスト・インターナショナル・レストランのGARY ROBINSON氏。20年以上の経験を持ち、英国王室では最も若いヘッドシェフに選ばれ、Young Chef of the Year や Executive Chef of the Year も受賞。さらに、アメリカ ワシントン D.C.にあるイギリス大使館でエグゼクティブシェフを務め、オバマ元大統領やクリントン元大統領にも料理を提供したことがある。期間中は、映画やショートフィルムの上映、ヨガクラスなどのイベントも開催する予定。公式サイトは、https://www.vogue.co.jp/voguelounge/。