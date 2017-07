ｅｖｉａｎ「メゾン・ド・バカンス」イベント開催

evian「メゾン・ド・バカンス」イベント開催

フランス生まれのナチュラルミネラルウォーター、evianは、パリのサプライズBOX、My Little Boxとのコラボレーションボトル全6種を、7月31日より10月末まで発売する。これに伴い、evianとMy Little Boxは、パリ流のライフスタイルを提案するイベント「“メゾン・ド・バ カンス” by evian × My Little Box 」を8月4日~6日の3日間限定で開催。バカンスをテーマに、My Little Boxが昨年から開催しているフランスで人気の体験型イベント、Maison de Vacancesの日本初上陸イベントで、パリジャンをお手本に、何気ない瞬間もちょっとした工夫で、素敵なひと休みにする、ちょっとパリ休みスタイルを体験することができる。会場内では、パリジャンのライフスタイルを紹介するとともに、フルーツやハーブをうまく生活に取り入れるパリスタイルを体験するため、evianとフルーツやハーブを組み合わせた、evian fruits waterを楽しめたり、 公園でのピクニックなどを楽しめる数量限定、ちょっとパリ休みセットを用意している。また、My Little Boxのイラストレーター Kanako氏がイラストを担当した似顔絵アプリ、My Little Icon Makerも体験でき、1億通り以上の組み合わせから作成した貴方にそっくりなアイコンで、イベント限定ステッカーも作成できる。公式サイトは、http://www.evian.co.jp/evianparisian/。