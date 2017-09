キリン「午後の紅茶」コンセプトショップ 代官山に開店

キリンビバレッジは10月7日、「キリン 午後の紅茶」の新コンセプトショップ「Milk. Black. Lemon. By GOGO NO KOCHA」を、マンサード代官山(東京都渋谷区猿楽町10-

1 )にオープンする。

同ショップは「Good rest with Tea 紅茶で上質な休息を。」をコンセプトに、気分に合わせた最適な茶葉を五感で楽しむほか、紅茶と相性が良いチーズのフードペアリングで生まれる絶妙で新しい味わいに気づく体験など、イギリス生まれの紅茶と休息のスタイルを、時代に合った新しい形を楽しむ事ができる。

提供メニューは「キリン 午後の紅茶」のメインフレーバーであるストレートティーとミルクティー、レモンティーで使用している3種類の茶葉をチーズメニューにペアリングした3種類。

茶葉は、薔薇のような華やかな香りが特長のディンブラ茶葉の「Relax」、コクのある柔らかな香りが特長のキャンディ茶葉の「Happy」、フルーティーで爽やかな香りが特長のヌワラエリア茶葉「Refresh」。

飲み方はどの茶葉でもブラック・ミルク・レモン、およびホット・アイスで楽しむことができる。

また、茶葉の個性を生かしたホットのアレンジティーは3種類、アイスのアレンジティーは12種類、季節限定メニュー含んだ全15種を350円~500円(税別)で提供。

このほか、4種のチーズが絶品の「とろけるチーズトースト」など、日本ではまだ馴染みのない紅茶と相性が良いチーズフードや、季節の野菜を使ったキッシュ、4種類の手作りチーズケーキ、特製チーズ入りクリームブリュレなど、全11種類のフードも200円~550円(税別)や、フードとベストペアリングな飲み方(ブラック/ミルク/レモン)のレコメンドセットも用意。

さらに、気分に合わせて選べるドリンクメニューと、ベストペアリングのレコメンドが一目でわかるメニュー表も用意される。

また、3種類のスリランカ産紅茶葉(ディンブラ、キャンディ、ヌワラエリア)を家庭でも楽しめるオリジナル紅茶葉缶(税別600~700円)の販売も行われる。

店内は「午後の紅茶 ストレートティー/ミルクティー/レモンティー」のキーカラーである赤・白・黄を基準に構成。

壁の紅茶ディスプレイでは茶葉ごとに異なる液色や、ブラックティー、ミルクティー、レモンティー、フルーツティーなどのさまざまな「紅茶の楽しみ方」が再現されている。

フルーツがぎっしり入ったフォトジェニックな紅茶サーバースペースやユニークな休息シーンをつくるハンギングチェア、店内の植栽にチャノキを使用したり、クッションを紅茶染めにするなど、遊び心と紅茶へのこだわりや魅力がつまった内装・インテリアとなっている。

注文時に配布されるコースターは「紅茶にまつわる A to Z」として、人に話したくなったり紅茶をさらに知りたくなるような、紅茶にまつわる豆知識や新しい魅力が書かれている。

また、家庭でもおいしい紅茶を楽しむためのコツや、標高の差によって生まれるスリランカの紅茶葉の味わいの違い、「キリン 午後の紅茶」の茶葉へのこだわりや産地(スリランカ)へのCSV活動などについてまとめ無料配布のリーフレット、同じ茶葉でも栽培されるエリアの標高や気候によってその風味が異なるスリランカの紅茶葉の特長や、産地で働く人々と「キリン 午後の紅茶」との関わりについて紹介した、紅茶について学べる展示台も設置され、紅茶の奥深さと魅力を幅広く楽しむことができる。

■店名: Milk. Black. Lemon. By GOGO NO KOCHA ■所在地: 東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山1F(代官山駅から徒歩4分) ■問い合わせ先:03-6455-0913 ■営業時間: 月曜~日曜 11:00~20:00 ■定休日: 水曜日(年末年始を除く) ■席: 最大35名 ※全席禁煙