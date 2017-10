キリンビバレッジ「代官山に 午後の紅茶ショップ」

キリンビバレッジは、10月7日、「キリン 午後の紅茶」のコンセプトショップ「Milk. Black. Lemon. By GOGO NO KOCHA」を東京 代官山にオープンした。「Milk. Black. Lemon. By GOGO NO KOCHA」は、「紅茶で上質な休息を。」をテーマにしたコンセプトショップで、「Relax」「Happy」「Refresh」という 3つの気分に合わせて異なる茶葉を楽しむことができる。