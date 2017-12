チョーヤ「Ｔｈｅ ＣＨＯＹＡ Ｂａｒ」限定オープン

チョーヤ「The CHOYA Bar」限定オープン

チョーヤ梅酒は12月15日から12月22日までの期間東京・銀座に「The CHOYA Xmas Bar(ザ・チョーヤ クリスマスバー)」を限定オープンする。

同社は2017年3月に本格梅酒「The CHOYA」の発売1周年を記念した「The CHOYA BAR 銀座」をオープン。

梅酒として世界で初めてISC(インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ)の金賞を受賞した「The CHOYA AGED 3 YEARS」をはじめとするThe CHOYAシリーズの魅力を伝えてきた。

今回オープンするのは、その「The CHOYA BAR 銀座」をクリスマス仕様にしたもの。

一年熟成「本格梅酒 The CHOYA SINGLE YEAR」と三年熟成古酒「本格梅酒 The CHOYA AGED 3 YEARS」に加え、新発売した有機素材100%の世界初JONA有機認証を取得した「本格梅酒 The CHOYA 大地の梅」やフランスのコニャック地方産ブランデー仕立て「The CHOYA BLACK」をメニューに追加。

さまざまな同ブランドの梅酒を、ストレート、オンザロック、ソーダ割り、カクテルなどで優しい明りの灯るリラックスした空間の中で体験できる。

また、オープン前日の14日に開催されるプレオープンレセプションの参加者をTwitter、Instagramで募集中。詳しくは各SNS公式アカウントを参照。

■期間: 2017年12月15日~12月22日 ※17日休み 月~金 17:00~1:00/土 16:00~24:00 ■場所: NELSON'S BAR Alta Mar(東京都中央区銀座1-14-10 松楠ビル1F) ■アクセス: 東京メトロ有楽町線銀座一丁目駅10番出口徒歩1分 ■詳細URL:http://www.choya.co.jp/products/the_choya_special/xmas-bar/