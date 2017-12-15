ダイドー「人気声優 竹達彩奈の声が聞ける自販機」登場

ダイドードリンコは、2017年12月18日から2018年2月16日の期間、同社TV-CMに出演いる声優 竹達彩奈さんの声でおしゃべりする「Smile STAND」自動販売機（以下、自販機）を、秋葉原（東京）と日本橋（大阪）に10台限定で展開する。今回展開する「Smile STAND」自販機は、同社自販機のおしゃべり機能を活用し、金銭投入時や商品選択ボタン押下後に、同社TV-CMに出演している声優 竹達彩奈さんの声で様々なフレーズをおしゃべりするというもの。限定10台の「Smile STAND」自販機では、明るく元気な声で「こんにちは！竹達彩奈です！」「おいしそーう！」などのフレーズをおしゃべりする通常版に加え、“ツンデレ”“妹”“僕っ子”“ヤンデレ”といった4キャラクターになりきったアレンジバージョンも展開されるが、アレンジバージョンの展開場所は、Smile STAND公式Twitter（＠DyDo_SmileSTAND）で公開していく予定だ。

また、iPhoneおよびAndroid向けアプリ「DyDo Smile STAND」（【iOS版】https://itunes.apple.com/us/app/dydo-smile-stand-mei-ri-ming/id1077184782l=ja&ls=1&mt=8

【Android版】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dydo.smilestand）にて、竹達彩奈さんのサイン入りグッズが当たるキャンペーンも2017年12月18日よりスタートする。

自販機設置場所は、① 東京都千代田区外神田２－１６－２（通常版）、② 大阪府大阪市浪速区日本橋西１－１－２１（ツンデレ版）他