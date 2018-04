ＳＶＢ東京と横浜「３周年記念ビール」限定プレゼント

SVB東京と横浜「3周年記念ビール」限定プレゼント

スプリングバレーブルワリーは、2015年春にオープンした「スプリングバレーブルワリー東京(以下、SVB東京)」「スプリングバレーブルワリー横浜(以下、SVB横浜)」の3周年を記念し、特別限定醸造ビール「Special Thanks Beer ♯1」を5月8日から5月24日まで、「Special Thanks Beer ♯2」5月25日から6月8日までの期間限定で、SVB東京とSVB横浜にて総計3000名に無料提供する。両商品は、いずれも国産ホップ「IBUKI」特有のピュアな香りをもちながら、爽やかさを感じる淡色タイプの「Special Thanks Beer ♯1」と、芳醇さを感じる濃色タイプの「Special Thanks Beer ♯2」という、異なった特長を持つビールに仕上がっている。なお、無料提供はSVBのSNS公式アカウントや、4月から5月末までSVB東京やSVB横浜で食事をした人を対象に配布される「Special Thanks Beer引換券」と交換となる。【Special Thanks Beer ♯1概要】■商品名:Special Thanks Beer ♯1 ■原材料:大麦麦芽、ホップ ■提供期間:2018年5月8日から5月24日 ■アルコール分:6.5% 【Special Thanks Beer ♯2概要】■商品名:Special Thanks Beer ♯2 ■原材料:大麦麦芽、ホップ、糖類(乳糖) ■提供期間:2018年5月25日から6月8日 ■アルコール分:6.5% ※いずれも非売品。スプリングバレーブルワリー東京およびスプリングバレーブルワリー横浜での限定提供。