国分北海道「富良野山部メロン」生鮮第一弾
執筆者：編集部
国分北海道（北海道札幌市、社長：黒澤良一）は北海道富良野市の赤肉メロン「Ｍａｍａ’ｓ Ｈａｒｖｅｓｔ」ブランドの生鮮商品第一弾を発売した。同商品は「母なる収穫」の意で、「北海道の肥沃な大地で収穫した食物を北海道内外のお客様にお届けしたい」との思いから名付けられたブランド。開発背景 は農業人口の減少や生産者により出荷時期や販売先が分散され、高品質な商品の調達・継続が難しい中、富良野の山部地区に産地を絞り込み、生産者グループを組成することで、高品質なメロ ンを安定供給できる体制作りを行った。出荷時期は７月から９月末まで。希望小売価格、北海道エリア４玉規格２、０キロ以上）１９８０円（税別）、５玉規格（１．６キロ以上）１６８０円、６玉規格（１．３キロ以上）１２８０円、北海道以外のエリア、４玉規格（２．０キロ以上）、２４８０円、５玉規格（１．６キロ以上） １９８０円、６玉規格（１．３キロ以上）１７８０円。商品特長、激しい寒暖差が生み出す糖度は平均１８度以上で、滑らかな食感、芳醇な香りが特長（時期により青肉メロンの展開も有り）。一番美味しい食べ頃時期を表記、オリジナルギフトＢＯＸ有り、贈答用にもおすすめ。