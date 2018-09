キリン「午後の癒しの動物園」キャンペーンスタート

キリンビバレッジ(本社:東京都中野区)は、9月18日より、「午後の癒しの動物園」キャンペーンを実施中だ。同キャンペーンは、9月18日より新発売となった「午後の紅茶 Fruit×Fruit TEA オレンジ&ベリー」の発売を記念し実施するもので、新商品の“上質気分転換フルーツティー”というコンセプトに合わせ、仕事や家事の合間の息抜きに上質な癒しを提供してくれる、かわいい動物動画を用意。同社史上初のAI技術を駆使した、Twitterのチャットボットを活用したキャンペーン施策となっており、スマートフォン上で会話をすると、動物たちから、その時の気持ちにぴったりの癒しの動画と人生の教訓が届くという内容となっている。「午後の紅茶 Fruit×Fruit TEA オレンジ&ベリー」のパッケージを撮影し、公式Twitterアカウント上(@gogoteaofficial)の自動会話プログラム「チャットボット」(チャット「会話」とボット「ロボット}を組み合わせた言葉)上で画像を送信すると、その時の気持ちにぴったりの、素敵な癒しの動物動画を楽しむことができる。

また、癒された動画の結果をツイッター上でシェアをすると、抽選で100名に、「午後の紅茶 Fruit×Fruit TEA」シリーズ第2弾、新フレーバーの先行体験がプレゼントされ、誰よりも早く午後の紅茶の新商品を体験することができる。さらに、昨年秋にオープンした「キリン 午後の紅茶」の新コンセプトショップ「Milk. Black. Lemon. By GOGO NO KOCHA」(東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山1F)では、9月14日より、本商品をモチーフとしたドリンクメニューも提供中だ。<「午後の癒しの動物園」キャンペーン公式Twitterアカウント(@gogoteaofficial)URL>

Tweets by gogoteaofficial