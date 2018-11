ＫＫＤＪ「ダズンボックス記念日キャンペーン」実施

KKDJ「ダズンボックス記念日キャンペーン」実施

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若月貴子)は、毎年12月12日をクリスピー・クリーム・ドーナツの「ダズン ボックス」記念日とし、12月10日・11日に「オリジナル・グレーズド®ダズンを1ダズン買うと、もう1ダズン無料でゲットできる「Days of the Dozens」キャンペーンを、各日数量限定で実施する。同企画は、1937年の創業から続く秘伝のレシピで作られた全世界で人気 NO.1の「オリジナル・グレーズド®」を 12 個詰めた 「オリジナル・グレーズド® ダズン」を 1 ダズン買うと、もう1ダズンプレゼントされるキャンペーン。2 箱分(合計 24 個)のドーナツを、1 箱分の値段でゲットできるお得なチャンスだ。また、KKDJのスマートフォン用アプリ「Krispy Kreme for APP」内の、簡単予約で並ばずに商品を受け取れる本会員限定サービス「クイックオーダー」でも、12月5日13: 00より同キャンペーンの予約受付を開始(なくなり次第終了)。12月12 日・12月13日に商品を受け取ることが可能だ。 ■キャンペーン実施概要 URL:https://krispykreme.jp/pr/pr181126.html#campaign_schedule