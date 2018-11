ＳＶＢ「寿司×クラフトビールフェス」銀座で初開催

SVB「寿司×クラフトビールフェス」銀座で初開催

スプリングバレーブルワリーは、グルメ回転寿司2社と協働して、寿司と日本のクラフトビールによる新たな和食文化の創造を目指す「寿司×クラフトビールフェス」を、2018年12月8日、9日の2日間、「“BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY(“ビア・トゥ・ゴー” バイ スプリングバレーブルワリー)」(以下BTG)を開催する。同イベントはこれまでスプリングバレーブルワリー東京のみでの開催となっていたが、5回目となる今回は、今年8月9日にオープンした、変わり続ける実験的な公園をコンセプトとする「Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)」内のBTGにて行う。日本の食文化をリードし続け、ハイレベルな寿司店が数多くある銀座で開催することでクラフトビール体験の輪を広げていくことを目標としている。当日は寿司10種類に加え、その日に発表されるシークレットの限定寿司と、ビール19種類の幅広いペアリングを楽しむことができる。また、ブリュワーと寿司職人が共同開発した特別な体験イベントとして、フェスで提供される全ての寿司とSVBコアシリーズ6種のペアリングを解説付きで楽しめる「ペアリングラボ・スペシャルコース」や、音楽ライブ、トークイベントなど、前回より進化した企画を予定している。また“寿司に合う”ビールを目指して造った限定醸造品「四代目鮨祭(よんだいめすしまつり)」も販売する。 ※寿司およびビールの種類は変更になる可能性あり。 ■開催日時:2018年12月8日(土)11:00~20:00 L.O. / 12月9日(日)11:00~19:00 L.O. ■場所:“BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY 【住所】東京都中央区銀座5-3-1Ginza Sony Park B4(地下4階) ■参加費:入場無料、チケット制(6枚綴り1,800円/2枚600円※前売り1,700円) ■参加寿司店:三浦三崎港 恵み、がってん寿司 ■参加ブルワリー:タップ・マルシェ参加ブルワリー各社 (スプリングバレーブルワリー、グランドキリン、ヤッホーブルーイング、ブルックリン・ブルワリー、 常陸野ネストビール、Far Yeast Brewing、伊勢角屋麦酒) 【限定ビール概要】■商品名:「四代目鮨祭」 ■原材料:麦芽(小麦麦芽、大麦麦芽)、ホップ、米、米麹 ■発売日:2018年12月8日(土) ■アルコール分:5.5% ■酒税法上の区分:発泡酒 ■提供場所/容量/価格:BTG/レギュラーサイズ(250ml)/1杯600円(税込)