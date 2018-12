ＳＶＢ「ＳＩＮＧＬＥ ＨＯＰ ＳＥＲＩＥＳ」２種発売

SVB「SINGLE HOP SERIES」2種発売

スプリングバレーブルワリー(以下、SVB)は12月6日より、「SINGLE HOP SERIES」の新商品2種を、キリン オンラインショップ DRINXをはじめ、SVB東京、横浜、京都およびBEER TO GOの各店舗で数量限定発売する。同シリーズは、“ビールの魂”であるホップに焦点を当て、1種類のホップで造ったシリーズ。麦芽や酵母、製法などは全く同じまま、ホップの違いによって、香りや味わいなど、全く異なる個性を味わうことができる。今回発売する「SINGLE HOP SERIES Enigma」は、桃や洋なし、プルーンのようなまろやかな甘みとキレのある味わいが特徴。「謎」という意味を持つ「Enigma」の名前どおり、ビールのつくり方によってラズベリーや、メロン、トロピカルフルーツなど様々な味わいに変化する。また、「SINGLE HOP SERIES Vic Secret」は、オーストラリアの「ヴィクトリア農場」で“秘密のホップ”として育てられていた「Vic Secret」を使用。パイナップルのような甘酸っぱい香りと味わいに加え、飲んだ後の爽やかな余韻が楽しめるビールとなっている。■商品名:「SINGLE HOP SERIES Enigma」 「SINGLE HOP SERIES Vic Secret」 ■販売場所/容量/価格:①キリン オンラインショップ DRINX https://drinx.kirin.co.jp/ /330mlびん×10本セット(各5本)/3,888円(税込) ②スプリングバレーブルワリー東京、横浜、京都 /レギュラーサイズ(360ml)/1杯880円(税込) ③BEER TO GO /レギュラーサイズ(250ml)/1杯700円(税込) ■発売日:2018年12月6日(木) ■アルコール分:6.0% ■酒税法上の区分:ビール ■ブリュワー:古川 淳一 ■原材料:麦芽(小麦麦芽、大麦麦芽)、ホップ