ブルボン「濃厚チョコブラウニー」受験生応援２品新発売

ブルボンは2018年12月11日、「濃厚チョコブラウニー(J)」シリーズより受験生応援の限定商品2品を発売する。同シリーズは、チョコレートをたっぷりと練り込み、チョコチップをちりばめて焼きあげたチョコケーキ。セミスイートタイプのチョコレートをハーフコーティングすることにより、チョコレートづくしの贅沢なブラウニーに仕上げている。今回は、食べ切りバータイプ商品の「濃厚チョコブラウニー(J)」と、“ちょっとだけ食べたい”や“シェアして食べたい”などのニーズに応えた個包装のミニサイズ商品「128gミニ濃厚チョコブラウニー(J)」の2品で、パッケージには受験生応援メッセージが記載されている。■)商品名：濃厚チョコブラウニー(J) ■内容量：1個 ■発売日：2018年12月11日(火)全国発売 ■販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など ■価格：希望小売価格100円(税別) ◆ ■商品名：128gミニ濃厚チョコブラウニー(J) ■内容量：128g(個装紙込み) ■発売日：2018年12月11日(火)全国発売 ■販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など ■価格：参考価格350円(税別)