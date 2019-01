ホクト「日本の魅力再発見」キャンペーン開催中

ホクトは2019年1月1日から3月31日までの期間、「Welcome New Generation Campaign 日本の魅力再発見」キャンペーンを開催。同キャンペーンでは期間中、クイズに正解すると、“改めて日本の魅力を実感していただける”JTBハーモニフト(7万円分)+JTB旅行券(3万円分)合計10万円分の旅行が抽選で5組10名に当たるほか、同社のきのこのパッケージに付いている「HOKTOマーク」を必要枚数分集めて応募すると、“日本人の技と心が生んだ感動の品”としてBALMUDA The GreenFanやBALMUDA BALMUDA The Toaster、KING 無水鍋、野田琺瑯 White Seriesの4種類が合計500名に当たる。クイズは誰でも応募可能。HOKTOマークを集めるキャンペーンと同時応募もでき、店頭備え付けの専用ハガキ、またはホクトHPからダウンロードできるハガキフォーマット、もしくは郵便ハガキで、何枚でも応募できる。■キャンペーン期間:2019年1月1日~3月31日 ■キャンペーンページ【PC/SP版】 https://www.hokto-kinoko.co.jp/campaign/spring_19cp/ 【モバイル版】 https://www.hokto-kinoko.co.jp/s/spring2019/index.xhtml