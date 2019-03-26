国分グループ本社「４月１日、組織変更と人事異動」

国分グループは平成３１年４月１日付組織変更ならびに主要人事を発表した。【国分グループ本社株式会社】「経営企画部」の傘下に「デジタルソリューション課」を新設し、「環境課」を「サステナビリティ 推進課」に改称する。 「低温フレッシュ・フードサービス統括部」を「低温フレッシュ統括部」に改称し、その傘下にある 「低温フレッシュ担当」「フードサービス担当」を廃組する。【人事異動】△福井稔、執行役員経営統括本部付部長兼国分中部（株）代表取締役社長執行 役員兼国分フードクリエイト（株） 執行役員中部支社長兼セントラル フォレストグループ（株）出向、△三原悦朗、経営統括本部付部長出向（国分中部（株）取締役常務執行役員マー ケティング部長兼物流・システム部長兼名古屋業務センター部長）、△山口耕司、経営企画部企画一課長、△古賀秀之、経営企画部サステナビリティ推進課長、△森本健治、人事総務部副部長兼経営統括本部付副部長出向（セントラルフォレ ストグループ（株））、△青柳光洋、マーケティング統括部マーケティ ング企画部デジタルマーケティング課長兼経営企画部デジタルソリ ューション課長、△早﨑真吾、低温フレッシュ統括部副部長兼（株）千味出向、△御供講之、低温フレッシュ統括部戦略・業務 推進課長兼フレッシュ課長兼国分 フレッシュリンク（株）出向、△瀬川恵寛、低温フレッシュ統括部品質管理課長、△松原晃彦、低温フレッシュ統括部ＭＤ課長、【国分首都圏株式会社】△宮本隆行、菓子事業部営業課長兼商品課長、【国分フードクリエイト本社株式会社】△高波圭介、専務執行役員経営統括部長兼人事総務部長兼販売業務部長（物流・ システム部管掌）兼日本デリカ運 輸（株）出向兼国分グループ本社 （株）執行役員低温フレッシュ統 括部戦略推進担当部長、△篁昭宏、物流・システム部長兼日本デリカ運輸（株）出向、△髙橋誠、物流・システム部物流運営課長兼 三郷流通センター長兼茨城低温セ ンター長兼日本デリカ運輸（株）出向、△新井勲、物流・システム部物流運営課関信越担当課長兼日本デリカ運輸（株）出向、△永畑浩治、物流・システム部物流営業課長兼 日本デリカ運輸（株）出向、△永井保利、近畿・四国支社副支社長兼販売業 務課長兼物流・システム部副部長（西日本担当）、