ＪＦＦ実行委員会「全国魚市場＆魚河岸まつり」開催

SAKANA & JAPAN PROJECT「ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル実行委員会（実行委員長：松本肇）」は、日本各地の魚介料理を満喫できる大規模な食のイベント「第5回 ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル 2019 ～全国魚市場＆魚河岸まつり～」を11月14日～17日の4日間、日比谷公園(東京都千代田区)で開催する。昨年の第4回では、4日間で約16万人の来場者があり、新鮮な生魚料理はもちろん、煮る、焼く、蒸す、揚げるなど「ひと手間」加えた美味しさのメニューを紹介し、好評を博したが、5回目となる今回も、日本各地、全国津々浦々にある美味しい魚介料理が大集合する。【開催概要】■名称：第5回 ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル 2019 ～全国魚市場＆魚河岸まつり～ ■主催：SAKANA & JAPAN PROJECT/ジャパン フィッシャーマンズ フェスティバル実行委員会 ■特別協力：全国漁業協同組合連合会 ■後援（2018年度実績）：水産庁／復興庁／東京都／福島県／千代田区／東京都漁業協同組合連合会／東京魚市場卸協同組合／東京都水産物卸売業者協会／一般社団法人 大日本水産会／一般社団法人 全国水産卸協会／全国水産物商業協同組合連合会／全国水産加工業協同組合連合会／全国漁業共済組合連合会／全国共済水産業協同組合連合会／特定非営利活動法人 水産業・漁村活性化推進機構／全国いか釣漁業協議会／ニッポン放送 ■開催期間：2019年11月14日・15日・16日・17日 ■開催時間：14日 11時～21時/15日 11時～21時/16日 10時～21時/17日 10時～18時（予定） ■同時開催：第7回Fish-1グランプリ（2019年度）（17日のみ） ■会場：東京都立日比谷公園 噴水広場～にれの木広場 ■開催内容：魚食文化の普及を目的とし、日本各地の魚介料理を満喫できる大規模な食イベント ■総店舗数：約90ブース（予定） ■来場者数：前回実績約16万人 ■入場料：無料 ■購入方法：商品購入チケット（現地発売）または電子マネー（SuicaまたはPASMO等）※払い戻しは不可 ※会場内チャージは不可 ■公式ＨＰ：https://37sakana.jp/jffes/