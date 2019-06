ＳＶＢ「ＣＬＵＢ　ＢＴＧ」銀座ソニーパークにて導入

SVB「CLUB BTG」銀座ソニーパークにて導入

スプリングバレーブルワリーはGinza Sony Park(銀座ソニーパーク)内のクラフトビール&デリスタンド「BEER TO GO by SPRING VALLEY BREWERY」(以下BTG)にて、クラフトブルワリー初となる、ビールの多様性を楽しむことができるサブスクリプションサービス「CLUB BTG」を6月17日より新たに導入する。昨今さまざまな企業で“働き方改革”が推進されている中で、仕事終わりの有意義な時間を過ごす選択肢の一つとして、新たな飲み方シーンを提供する。BTGは、カウンターで購入した商品をGinza Sony Park内の共有スペースで楽しむことができるスタイルの店舗。同サービスは月額制で、平日限定で1日1杯、好きなクラフトビールを選んで飲むことができる。仕事終わりのリフレッシュや、友人・知人とのコミュニケーションなどのシーンに、多様なクラフトビールから自身の好みの1杯を見つけていただく楽しさをサブスクリプションとして提案。また、ビール容器はクラフトビールの“香り”と“のどごし”を楽しむことができる、BTG専用に開発した広口ふたをつけたカップを使用している。【サブスクリプションサービスの概要について】■サービス名:「CLUB BTG」 ■サービス提供開始:2019年6月17日(月)11時~ ■申し込み開始日:2019年6月13日(木)14時~ ■場所:BEER TO GO by SPRING VALLEY BREWERY 東京都中央区銀座5-3-1 Ginza Sony Park B4(地下4階) ■利用可能日:平日のみ ■利用料金:月額2,496円(税込) ■対象商品:BEER TO GOにて販売しているクラフトビール最大17種類 ■会員申込みURL:https://www.favy.jp/shops/263262/plans/41 ■サービス概要:月額制、平日限定、1日1杯(レギュラーサイズ250ml)のクラフトビールを提供