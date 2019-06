ＳＶＢ「ＭＵＲＡＫＡＭＩ ＳＥＶＥＮ ＩＰＡ」新発売

SVB「MURAKAMI SEVEN IPA」新発売

スプリングバレーブルワリー(以下SVB)は、希少な日本産ホップ「MURAKAMI SEVEN」を使用した「MURAKAMI SEVEN IPA」を、数量限定で新発売。キリン オンラインショップ DRINXでは6月20日から予約を開始し、7月2日から出荷を始めるほか、7月8日に「Tap Marché(タップ・マルシェ)」で発売し、全国で「MURAKAMI SEVEN」を使ったビールがを楽しむことができる。また、6月27日からは、SVB東京、横浜、京都およびBEER TO GO(以下BTG)の各店舗でも販売する。同商品は、キリンの“ホップ博士”こと村上敦司が育種した希少な日本産ホップ「MURAKAMI SEVEN」を使用したIPAタイプのビール。「MURAKAMI SEVEN」由来のイチジクやみかんを感じさせる香りと質のよい苦みが、しっかりとした心地良い飲みごたえにつながり、上質感のある味わいを楽しむことができる。日本産ホップは、クラフトビールの人気が高まり、価値が再評価されている一方、生産者の高齢化や後継者不足により、生産量は最盛期に比べて大きく落ち込んでいる。キリンビールは、100年前にホップの国内試験栽培を開始し、日本産ホップ育成の取り組みを進めており、現在、日本産ホップの約7割をキリンビールが購入し、「IBUKI」や「MURAKAMI SEVEN」などの個性的で希少な日本産ホップの開発も行っている。また、キリングループは昨年設立した農業法人BEER EXPERIENCE社へ出資し、経営参画することで、「MURAKAMI SEVEN」を中心とした日本産ホップの持続的生産やブランド価値の向上、地域経済の活性化という社会的価値への貢献とともに、日本産ホップの安定調達、クラフトブルワリーへの外販やクラフトビールカテゴリーの育成を通じた経済的価値の創造にもつなげ、CSV経営を実践している。■商品名:「MURAKAMI SEVEN IPA」 ■原材料:麦芽(大麦麦芽、小麦麦芽)、ホップ ■ブリュワー:中村壮作 ■発売日:①キリン オンラインショップ DRINX(https://drinx.kirin.co.jp/)/6月20日(木)予約開始、7月2日以降出荷 ②Tap Marché(タップ・マルシェ)/7月8日(月) ③SVB東京、横浜、京都、BTG/6月27日(木) ■アルコール分:5.5% ■酒税法上の区分:ビール ■提供場所/容量/価格:①DRINX/330mlびん×6本セット/3,369円(税込) ②SVB東京、横浜、京都/レギュラーサイズ(360ml)/1杯1,180円(税込) ③BTG/レギュラーサイズ(250ml)/1杯700円(税込) ■ハッシュタグ:#MURAKAMISEVENIPA #springvalleybrewery #スプリングバレーブルワリー