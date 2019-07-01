神奈川生協連「第２８回総会 當具氏など役員人事」
執筆者：編集部
神奈川県生活協同組合連合会は６月２５日、第２８回総会を開催、新役員体制を決定した。代表理事会長當具伸一（ユーコープ理事長）、代表理事専務小林正明（神奈川県生協連常勤理事）、常務理事小倉克己（横浜国立大学生活協同組合専務理事）、同金子茂（新任・富士フイルム生活協同組合専務理事）、同野村晃一（全日本海員生活協同組合専務理事）、同水谷清一（神奈川県北央医療生活協同組合専務理事）、同柳下信宏（新任・生活クラブ生活協同組合常務理事）、同渡辺たかし（パルシステム神奈川ゆめコープ専務理事）、同郷野智砂子（新任・ユーコープ理事）、理事秋田直樹（神奈川県みなみ医療生活協同組合、同飯田裕二（うらがＣＯ－ＯＰ理事長）、同木下隆成（川崎医療生活協同組合専務理事）、同高橋勇美（医療生協かながわ生活協同組合専務理事）、同滝澤栄司（神奈川大学生活協同組合専務理事）、同山口友範（ユーコープ執行役員かながわ県本部長）、同大久保明美（生活クラブ生活協同組合副理事長）、同大場英美（福祉クラブ生活協同組合理事長）、同嘉部光代（新任・うらがＣＯ－ＯＰ理事）、同藤田順子（新任・パルシステム神奈川ゆめコープ理事長）、監事片山陽一（ユーコープ監事）、同滝沢昌克（神奈川県労働者共済生活協同組合専務理事）、同小浦有里（慶應義塾生活協同組合専務理事）、顧問木下長義、同丸山義弘。（敬称略）