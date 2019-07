くら寿司「KURA Las Vegas店」オープン

回転寿司チェーン「無添くら寿司」を運営するくら寿司(代表取締役社長:田中邦彦、所在地:大阪府堺市)の米国子会社である Kura Sushi USA, Inc.(代表取締役社長:姥一、所在地:デラウェア州)は、現地時間7月2日より、米国で22番目の店舗として、「KURA Las Vegas店」をプレオープン、5日よりグランドオープンする。同店は多くの有名ホテルが建ち並ぶ、ラスベガスのメインストリートからも比較的近くにある The New Shanghai Plaza 内に位置しており、ラスベガスを訪れる観光客にも利用しやすい立地となっているという。【店舗概要】■店舗名:Revolving Sushi Bar KURA Las Vegas ■住所:4258 Spring Mountain Rd Unit A108, Las Vegas, NV 89102 The new Shanghai Plaza内 ■座席数:164席(テーブル席26、カウンター席12)