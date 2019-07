ＫＫＤＪ「ドーナツｔｏビールを楽しむフェア」開催

KKDJ「ドーナツtoビールを楽しむフェア」開催

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:若月貴子)はスプリングバレーブルワリー(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:島村宏子)とコラボレートし、8月9日~9月10日の期間限定で、ドーナツとクラフトビールという新たな組み合わせが楽しめる「Doughnuts×Craft Beer」フェアを開催する。同フェアは、限定醸造品を含めた最大17種類のクラフトビールを提供し、食事とのペアリングを追求した店舗「“BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY」において、8月9日~9月10日に期間限定で開催。期間中は、同社よりアメリカ西海岸をテーマに、7月17日から販売している期間限定のドーナツ3種と定番人気の「オリジナル・グレーズド®」を、アメリカがブームの火付け役となり、現在は日本でも多く目にするようになったクラフトビールと組み合わせて提供する。一見相容れない組み合わせだからこそ生まれる新たなおいしさを、ペアリングメニューとして期間・数量限定で楽しむことができる。【「Doughnuts×Craft Beer」フェア概要】■内容:夏季に楽しみたいドーナツとクラフトビールの新たな組み合わせを楽しめる限定セットメニューの提供 ■提供メニュー:限定セットメニュー6種 ■日程:8月9日(金)~9月10日 ■場所:「BEER TO GO by SPRING VALLEY BREWERY」(東京都中央区銀座5-3-1Ginza Sony Park B4) ■営業時間:月~土11:00~23:00 、日・祝11:00~22:00