スープ仕立てのサラダ用

      執筆者：オークション

商品特長 「スープ仕立てのサラダ用」は、カット野菜とお湯を用意するだけで「スープ仕 立てのサラダ」が手軽に作れる、１人前の具材入りソースです。作り方は、サラダ 用カット野菜(約 80g)と本品を深めの器に入れて、熱湯を 250ml 注ぐだけでスープ 仕立てのサラダが出来上がります。包丁、まな板、鍋などの調理器具を使用しない、 簡単で食べやすいメニューです。

「ゆず香る生姜白湯ソース」は、 チキンベースの白湯風味に、生姜 とゆずの香りを利かせました。 「シナモン香るごま豆乳ソース」 は、ごまと豆乳をベースに、シナ モンの香りを利かせました。
発売日 8 月 16 日(金)から全国に出荷
賞味期間 12ヵ月
内容量 78g
梱包・入数梱包入数
小売価格 税抜：210円 税込：227円
原産国
原材料
保存方法 常温
主要栄養成分栄養成分
会社名 キユーピー株式会社
担当者名 大木陽子／稲垣雄一
部署・役職部署役職 広報部
郵便番号 150－0002
本社所在地所在地 渋谷区渋谷 1－4－13
TEL 03－3486－3051
携帯電話
E-Mail pr@kewpie.co.jp
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会社沿革
契約条件、その他契約条件