スープ仕立てのサラダ用
執筆者：オークション
|商品特長
|「スープ仕立てのサラダ用」は、カット野菜とお湯を用意するだけで「スープ仕 立てのサラダ」が手軽に作れる、１人前の具材入りソースです。作り方は、サラダ 用カット野菜(約 80g)と本品を深めの器に入れて、熱湯を 250ml 注ぐだけでスープ 仕立てのサラダが出来上がります。包丁、まな板、鍋などの調理器具を使用しない、 簡単で食べやすいメニューです。
「ゆず香る生姜白湯ソース」は、 チキンベースの白湯風味に、生姜 とゆずの香りを利かせました。 「シナモン香るごま豆乳ソース」 は、ごまと豆乳をベースに、シナ モンの香りを利かせました。
|発売日
|8 月 16 日(金)から全国に出荷
|賞味期間
|12ヵ月
|内容量
|78g
|梱包・入数梱包入数
|小売価格
|税抜：210円 税込：227円
|原産国
|原材料
|保存方法
|常温
|主要栄養成分栄養成分
|会社名
|キユーピー株式会社
|担当者名
|大木陽子／稲垣雄一
|部署・役職部署役職
|広報部
|郵便番号
|150－0002
|本社所在地所在地
|渋谷区渋谷 1－4－13
|TEL
|03－3486－3051
|携帯電話
|pr@kewpie.co.jp
|ホームページHP
|会社沿革
|契約条件、その他契約条件