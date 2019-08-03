商品特長

「スープ仕立てのサラダ用」は、カット野菜とお湯を用意するだけで「スープ仕 立てのサラダ」が手軽に作れる、１人前の具材入りソースです。作り方は、サラダ 用カット野菜(約 80g)と本品を深めの器に入れて、熱湯を 250ml 注ぐだけでスープ 仕立てのサラダが出来上がります。包丁、まな板、鍋などの調理器具を使用しない、 簡単で食べやすいメニューです。 「ゆず香る生姜白湯ソース」は、 チキンベースの白湯風味に、生姜 とゆずの香りを利かせました。 「シナモン香るごま豆乳ソース」 は、ごまと豆乳をベースに、シナ モンの香りを利かせました。