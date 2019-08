キリン&サッポロ「ソラチエース誕生祭」共同開催

キリンビールとサッポロビールは、ビールの原材料であるホップ「ソラチエース」の誕生35周年を祝い、同ホップを特別に楽しむことができる「ソラチエース誕生祭~こちらでソラチ、そちらでもソラチ~」を、9月5日~9月16日の期間限定で“BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY(以下、BTG)、Bier Keller Tokyo(ビヤケラー東京)新橋店で、共同開催する。「ソラチエース」は、1984年にサッポロビールが北海道空知郡で開発し、米国に渡ったホップ。それまでの米国ホップにはなかった、レモン、針葉樹、ハーブなどを思わせる重層的なアロマが特長で、米国で人気を博した。キリンビールは、この「ソラチエース」を使用した商品として、米国の代表的なクラフトビールメーカーであるブルックリン・ブルワリーのブランドである「ブルックリン ソラチエース」を2019年2月から、サッポロビールは「Innovative Brewer SORACHI1984(以下、SORACHI1984)」を2019年4月から販売している。今回、「ソラチエース」という日本生まれのホップを、もっと広めたいという両社共通の思いからこのコラボレーションイベントが実現した。【ソラチエース誕生祭~こちらでソラチ、そちらでもソラチ~ 開催概要】 ■日時 9月5日(木)~9月16日(月) 各店舗営業時間中(9月5日のみ17:00~)■場所 :①『“BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY』/東京都中央区銀座5-3-1 Ginza Sony Park B4(地下4階) ②『Bier Keller Tokyo(ビヤケラー東京)新橋店』/ 東京都港区新橋2丁目19.10 新橋マリンビルB1 ■イベント内容:① 9月5日限定イベント(開催時間:17:00~) いずれかの店舗で「ソラチエース」関連商品を注文するとアンケート用紙を配布。回答したアンケートを、 同日中にもう一方の店舗で渡すと、ビールを1本プレゼント(数量限定)。 ※ビヤケラー東京新橋店では「SORACHI1984」を、 BTGでは「ブルックリン ソラチエース」をプレゼント ② 期間中イベント 各店舗にて「ソラチエースペアリングセット」を提供。 ■開催店舗概要 ① “BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY / 営業時間:月曜~土曜 11:00~23:00(L.O.22:30) 日曜・祝日 11:00~22:00(L.O.21:30)/ 住所 東京都中央区銀座5-3-1 Ginza Sony Park B4(地下4階 ②Bier Keller Tokyo(ビヤケラー東京)新橋店 / 営業時間:月曜~木曜 17:00~23:00 (L.O.22:20) 金曜 17:00~23:30(L.O.22:50) 土曜 15:00~22:00(L.O.21:20) 日曜・祝日 15:00~21:00(L.O.20:20)/ 住所 東京都港区新橋2丁目19.10 新橋マリンビルB1 ※当イベントは、9月5日(木)のみ17:00~の開催。 【ソラチエースペアリングセット概要】 ①“BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY / 価格:1,500円(税込)/ 内容:ブルックリン ソラチエース 瓶1本 + ペアリング デリー2種(・季節野菜のカレーマリネ ・スパイシーチポトレチキン ・サーモンマリネ ディルグリーンソース ・レモンとビーツのフムスのうち2種を選択) ブルックリン ソラチエース 瓶1本は、750円(税込)、デリー単品は各500円(税込)でも注文可。 ②Bier Keller Tokyo(ビヤケラー東京)新橋店 / 価格:1,500円(税込)/ 内容:SORACHI1984 樽生1杯 ・クリームチーズとドライクランベリー ・秋刀魚のマリネ ・2種のハム ・自家製フォカッチャ