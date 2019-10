日清食品「カップヌードル専用フォーク」開発

日清食品(社長:安藤 徳隆)は、「カップヌードル」専用フォークと「カップヌードル」シリーズの商品をセットにした「カップヌードル THE FORK セット」全12種類を10月30日 午前10時から日清食品グループ オンラインストアで発売する。1971年9月18日に誕生した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、インスタントラーメンのNo.1ブランド。さまざまなニーズに応えるラインアップを展開しているほか、社会環境や消費者意識の変化にも対応することで、誕生から現在に至るまで常に進化を続けているが、今回、「カップヌードル」の調理から食べるまでのあらゆるシーンを想定し、デザインと機能に"無駄なこだわり"を詰め込んだ「カップヌードル THE FORK」を開発した。右利きと左利き、それぞれの方が快適に使えるよう2種類を用意。同商品は、「カップヌードル THE FORK」1本と「カップヌードル」シリーズ3食または5食をセットにした商品で、全12種類の組み合わせの中から好みに合わせて選ぶことができる。また、日清食品グループ オンラインストアでの発売に先駆け、ローソンの全国の店舗では、「カップヌードル」シリーズの対象商品2食を買うと、「カップヌードル THE FORK」が1本もらえる数量限定のキャンペーンを10月15日から実施する。