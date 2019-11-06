国分グループ本社「生鮮事業会社を再編」

国分グループ本社は11月6日、生鮮事業会社を再編することを発表した。今回の再編では、大田市場の仲卸として青果卸売事業を担う「国分フレッシュリンク」を「フレッシュリンク大田」に社名変更、さらに水産卸売事業を担う「千味」を「フレッシュリンク豊洲」に社名変更し、大田市場および豊洲市場からの調達力の強化を図る。さらに、国分グループの生鮮事業の戦略策定と販売機能を担う企業として、新たに「国分フレッシュリンク」を設立し、調達から販売まで生鮮流通全体の最適化を実現することで、生鮮事業の中核企業として、更なるサービスレベルの向上と業務運営の効率化を加速化していく。■統合予定日：２０２０年１月１日（予定） ■各社の概要：【フレッシュリンク大田株式会社（分割会社）】 ◇ 本社所在地：東京都大田区東海３－２－６ ◇ 代表者：代表取締役社長 稻熊 篤（予定） ◇ 資本金：２０百万円 ◇ 事業内容：青果物の調達 ◇ 売上高：３，１００百万円（２０１９年１２月見込） ◇ 従業員数：１５名（２０１９年１０月現在） ※社名変更前 国分フレッシュリンク(株) 【フレッシュリンク豊洲株式会社（分割会社）】 ◇ 本社所在地：東京都中央区日本橋１－２－６ ◇ 代表者：代表取締役社長 早﨑 真吾 ◇ 資本金：３６百万円 ◇ 事業内容：水産物の調達 ◇ 売上高：１，８００百万円（２０１９年１２月見込） ◇ 従業員数：５名（２０１９年１０月現在） ※社名変更前 (株)千味 【国分フレッシュリンク株式会社（承継会社）】 ◇ 本社所在地：東京都中央区日本橋１－２－６ ◇ 代表者：代表取締役社長 御供 講之 ◇ 資本金：５０百万円 ◇ 事業内容：市場外からの調達、水産青果物の販売、プロセスセンターの運営、経営管理 ◇ 設立 ：２０１９年１０月１７日