ＳＶＢ「寿司×クラフトビールフェス」を銀座で開催

SVB「寿司×クラフトビールフェス」を銀座で開催

スプリングバレーブルワリー(以下SVB)は、グルメ回転寿司2社と協働して、寿司と日本のクラフトビールによる新たな和食文化の創造を目指す「寿司×クラフトビールフェス~祭りだ!祭りだ!紅白寿司合戦~」を、2019年11月30日、12月1日の2日間にわたって、「“BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY(以下BTG)」にて開催する。昨年8月にオープンした「Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)」の地下4階にあるBTGではこれまで、餃子やスイーツ、シーフードなどさまざまなグルメの実験的なペアリングの場として「PAIRING LAB.」という企画を実施。同企画の第9弾としてSVBの人気イベントである寿司とのペアリングを実施する。今回の「寿司×クラフトビールフェス」では“紅白寿司合戦”と命名し、まぐろ問屋のまぐろや九州天草産鯛など、紅白を彩る寿司が登場。寿司10種類に加え、その日に発表されるシークレットの限定寿司と、クラフトビール15種類の幅広いペアリングを楽しめる。今回は、寿司とクラフトビールのペアリングをより気軽に楽しめるように、SVBのフラッグシップビールである「496」と「on the cloud」に、紅白各3貫、計6貫の寿司がセットになった「紅白ペアリングセット」を販売。フェス当日は、どの寿司とどのクラフトビールのペアリングがよかったかの投票を行い、後日順位をホームページ上で発表する。「寿司×クラフトビールフェス」で毎回好評を得ている限定醸造品「鮨祭」もホップの配合を見直すことで、より寿司との相性が強化された「五代目鮨祭」として発売する。日本の食文化をリードし続け、ハイレベルな寿司店が数多くある銀座で当イベントを開催することでクラフトビール体験の輪を広げるとともに回転寿司ならではの創作寿司と個性的なクラフトビールのペアリングの楽しさや魅力を伝えていく。【「寿司×クラフトビールフェス~祭りだ!祭りだ!紅白寿司合戦~」概要】■日時:①2019年11月30日(土)11:00~20:00 L.O. ②12月1日(日)11:00~19:00 L.O. ■場所:“BEER TO GO” by SPRING VALLEY BREWERY 【住所】東京都中央区銀座5-3-1 Ginza Sony Park B4(地下4階) ■参加費:入場無料、チケット制(2枚600円から販売。6枚つづり1,800円 ※前売り1,700円) ■参加寿司店:三浦三崎港 恵み、廻転寿司 平四郎 ■参加ブルワリー:「タップ・マルシェ」参加ブルワリー各社(スプリングバレーブルワリー、ブルックリン・ブルワリー、ヤッホーブルーイング、常陸野ネストビール、伊勢角屋麦酒) ■内容:寿司10種とフェス限定醸造品を含むクラフトビール15種※の提供紅白ペアリングセット、スペシャル寿司のタイムセール、ペアリング投票 ※寿司およびビールの種類は変更になる可能性あり 【限定ビール概要】■商品名:「五代目鮨祭」 ■原材料:麦芽(小麦麦芽、大麦麦芽)、ホップ、米、米麹 ■発売日:2019年11月30日(土) ■アルコール分:5.0% ■酒税法上の区分:発泡酒 ■提供場所:BTG ■容量:140ml ■価格:1杯300円(税込)