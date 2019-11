SBV「寿司×クラフトビールフェス」開催

【動画ニュース】キリングループのスプリングバレーブルワリーは11月30日と12月1日の二日間、「寿司×クラフトビールフェス 祭りだ!祭りだ! 紅白寿司合戦」を BEER TO GO by SPRING VALLEY BREWERY で開催する。