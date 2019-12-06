明治「スーパーカップＳｗｅｅｔ’ｓアフォガート」発売

明治は、「明治 エッセル スーパーカップSweet‘s」シリーズより、「明治 エッセル スーパーカップSweet’s アフォガート」を、2019年12月16日より全国にて発売する。同商品は、バニラ風味アイスの上に、エスプレッソソース、コーヒー風味アイス、エスプレッソクッキーを重ね合わせることで、イタリア発のデザート“アフォガート”の味わいを表現。また、冷凍下でも固まらないエスプレッソソースを開発し、スプーンを入れた瞬間にとろっとしたソースが流れ出ることで、上品なアフォガートの味わいを実現している。天面には、力強い風味と食感を感じられるエスプレッソクッキー、モカエキスを使用して香り豊かな味わいに仕上げコーヒー風味アイス、糖質の種類や配合を工夫することで冷凍下でも固まらないよう開発したエスプレッソソース、香り豊かなバニラ香料を使用しエスプレッソソースに負けない濃厚な味わいに仕上げたバニラアイスなど、各層にこだわり、層状アイスならではの様々な味や食感のコントラストを楽しめる。■商品名：「明治 エッセル スーパーカップSweet’s アフォガート」 ■種類別：ラクトアイス ■メーカー希望小売価格：220円（税別） ■内容量：172ml ■発売日/発売地区：2019年12月16日/全国