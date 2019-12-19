キリン「ブルックリンディフェンダーＩＰＡ・壜」発売

キリンビール（社長：布施孝之）は、米国の代表的なクラフトビールメーカーであるブルックリン・ブルワリー社（米国ニューヨーク、CEO Eric Ottaway／President Robin Ottaway）のブランドであり、トロピカルフルーツのような香りとしっかりした苦みのIPA「ブルックリンディフェンダーIPA」（330ml壜）を2020年3月3日から全国の飲食店・量販店で、3月5日からキリンオンラインショップ「DRINX」で通年発売する。「ブルックリンディフェンダーIPA」は、今年の4月より「Tap Marché（タップ・マルシェ）」で全国発売してきが、好評につき壜容器を通年発売することとなったという。「ブルックリンディフェンダーIPA」は、アメリカン・コミックスのスーパーヒーローが人々を守るように、ビール本来の気軽さ、楽しさ、多様性を守りたいという信念（Defend Beer）から生まれた遊び心たっぷりのビール。揚げ物などこってりした味付けの料理と相性が抜群という。【商品概要】■商品名：「ブルックリンディフェンダーIPA」330ml壜 ■原材料名麦芽：ホップ ■発売日：①2020年3月3日/全国、②2020年3月5日/＜キリン オンラインショップ DRINX＞（https://drinx.kirin.co.jp/） ■アルコール分：5.5％ ■ビアスタイル：ゴールデンIPA ■価格：オープン価格