国分グループ「２０２０年１月１日付組織変更と人事」

国分グループは２０２０年１月１日付組織改定および主要人事を発表した。【国分西日本株式会社】量販事業部の傘下にある「販売業務課」を「営業業務課」に改称し、発注担当を業務センターに移管する。近畿の傘下にある「和歌山支店」を「和歌山営業所」に改称し、大阪支店の傘下に移設する。【人事異動】△北嶋裕久、広域統括部戦略推進担当部長、△伊藤 文雄、広域統括部業務課長兼卸統括部業務課長、△長田章、ＭＤ統括部商品三部商品課長、△田中英治、フードサービス事業部副部長兼営業三課長、△時岡肯平、経営統括本部付顧問出向 （（社）日本加工食品卸協会）、【国分北海道】△藤田直樹、物流・システム部システム課長兼 物流運営課長、△佐々木克拡、フードサービス事業部長兼卸事業部長兼国分グループ本社（株）卸統括部北海道担当部長、△髙島敏之、道央支社長兼札幌支店長、【国分関信越株式会社】、△前原康宏、常務執行役員卸事業部長兼営業課長（マーケティング部管掌）兼国分フードクリエイト（株）関信越支社長、△北嶋裕久、国分グループ本社（株）広域統括部戦略推進担当部長、【国分首都圏株式会社】△前原康宏、国分関信越（株）常務執行役員卸事業部長兼営業課長（マーケティ ング部管掌）兼国分フードクリエイト（株）関信越支社長、△南博貴、執行役員第二営業本部長、△相川直義、卸事業部長兼国分グループ本社 （株）卸統括部首都圏・関信越担当部長、△榊原岳彦、菓子事業部長兼第二営業本部第二支社副支社長兼東東京支店長、△小川智生、第二営業本部第一支社長兼国分グ ループ本社（株）広域統括部第二担当部長兼第五担当部長、△岡本正紀、第二営業本部第一支社副支社長兼第六支店長、△厚地崇弘、第二営業本部第一支社第三支店長、【国分フードクリエイト株式会社】△石橋逸平、国分グループ本社（株）執行役員経営統括本部付部長兼国分東北（株）代表取締役社長執行役員、△根本明、国分東北（株）専務執行役員営業 本部長兼卸事業部長兼マーケティ ング部長兼国分グループ本社（株）卸統括部東北担当部長兼国分フードクリエイト（株）執行役員東北支社長、△前原康宏、国分関信越（株）常務執行役員卸 事業部長兼営業課長（マーケティ ング部管掌）兼国分フードクリエ イト（株）関信越支社長、△糸賀 誠二、マーケティング部長、△柿木成生、中国支社戦略推進担当部長、△平井教雄、中国支社長、【国分ビジネスエキスパート株式会社】△山辺圭右、経理財務管理部主計課長兼経営統括部業務改革担当兼国分グループ本社(株)。