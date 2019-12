ＳＶＢ東京・京都「新年を祝う限定品」数量限定発売

SVB東京・京都「新年を祝う限定品」数量限定発売

スプリングバレーブルワリー(以下SVB)は、新年を祝う限定品「HOPPY NEW YEAR」、「HOPPY NEW YEAR~Brut IPA type~」をSVB東京、京都それぞれで2020年1月2日(木)から数量限定で発売する。HOPPY NEW YEAR」は、新年の幕開けを祝うホップのユニークさを楽しめるSVB店舗限定品。5回目の発売となるSVB東京では、Vic secret、EnigmaとGalaxy、3種のオーストラリア産ホップを組み合わせることで、トロピカルで華やかな香りが楽しめる味わいに仕上げている。SVB京都が発売する「HOPPY NEW YEAR~Brut IPA type~」は、シャンパンのように発泡感があり、ドライな味わいとIPAらしいホップの華やかな香りが特長。「Brut IPA」とは「ブリュット(辛口)のシャンパン」からヒントを得て、クラフトビールが盛んなアメリカ西海岸で流行したビアスタイルだと言われている。■商品名:「HOPPY NEW YEAR」 ■原材料小麦麦芽、大麦麦芽、ホップ ■発売日:2020年1月2日(木) ■アルコール分:5.5% ■酒税法上の区分:ビール ■ブリュワー:古川 淳一 ■提供場所・容量・価格:SVB東京・レギュラーサイズ(360ml)・1杯980円(税込) ◇ ■商品名:「HOPPY NEW YEAR ~Brut IPA type~」 ■原材料:大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ、米麹 ■発売日:2020年1月2日(木) ■アルコール分:7.0% ■酒税法上の区分:発泡酒 ■ブリュワー:辻 峻太郎 ■提供場所・容量・価格:SVB京都・レギュラーサイズ(360ml)・1杯980円(税込)