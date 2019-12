マクドナルド×ニコアンド「令和初の福袋」で初コラボ

日本マクドナルド(本社:東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO:日色保)と、アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役会長兼社長:福田三千男)が展開するniko and ... (ニコアンド)は、初の両社のコラボレーション商品となる「マクドナルドの福袋2020」を3,000円(税込)にて、2020年1月1日より全国のマクドナルド店舗にて数量限定販売する。令和初のお正月、そして令和初の福袋にて、マクドナルドとniko and ...による初のコラボレーションとなる同商品は、“アメリカンヴィンテージ”をテーマに、マクドナルド創成期のロゴマークや初代マスコットキャラクター“SPEEDEE(スピーディー)”、niko and ...のロゴマークなどがデザインされた「2WAYトートバッグ」「フェイスタオル」「デリカップ」のオリジナルグッズのほか、“ティロリ♪ティロリ♪”というマクドナルドお馴染みのメロディが鳴る「ポテトタイマー」、そして「マクドナルド商品無料券(税込3,270円相当)」が入ったお得で盛りだくさんな内容となっている。さらに、福袋10個に1個の割合で、特別デザインの「金のマックカード500円分」も入っているという。なお、同商品は、、niko and ...のフラッグシップショップであるniko and ... TOKYO(原宿)と公式WEBストアドットエスティでも特別販売される。【商品概要】■商品名:「マクドナルドの福袋2020」 ■販売期間:2020年1月1日~1月中旬(数量限定、なくなり次第終了) ■販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く) ■販売時間:全営業時間中(営業時間は店舗によって異なります) ■店頭価格:3,000円(税込) ■内容物:「2WAYトートバッグ」、「フェイスタオル」(2種類のうち1つ)、「デリカップ」(3種類のうち1つ)、「ポテトタイマー」、「マクドナルド商品無料券」(税込3,270円相当)■キャンペーンサイト:http://www.mcdonalds.co.jp/campaign/fukubukuro/