日本雑穀協会「そば学」出版記念講演会 日本橋で開催

日本雑穀協会は、「そば学 sobalogy－調理科学から民俗学まで」の出版を記念して、著者である井上直人による講演会を、1月24日に東京・日本橋の日本橋社会教育会館 8階ホールで開催する。「そば学 sobalogy－調理科学から民俗学まで」は、人々を魅了するそばについて、食品科学を柱に、農学、民俗学、心理学、工学など話題を取り入れて整理し体系化。著者による造語である “ソバロジー”として、そばのおいしさを口の中だけでなく、個人や社会の主観的要因にも切り込んでいる。そば研究、35年間の集大成。2019年8月そばの書籍を多数出版している柴田書店より発刊する。同講演会で講師を務める井上直人は農学博士。信州大学名誉教授、農学部・特任教授、公立諏訪東京理科大学・客員教授。日本雑穀協会特別顧問。そばをはじめ、雑穀類の生理生態、食品科学、育種、土壌学の研究教育に専念し、2019年3月に信州大学農学部教授を定年退官。主な著書に、おいしい穀物の科学（講談社/ブルーバックス）、雑穀・精麦入門（日本食糧新聞社）などがある。【井上直人「そば学」出版記念講演会】～東京・日本橋の中心で、そばの魅力を学問的に語る90分～ ■日時：2020年1月24日（金）14:45～16:15（受付/14：15～） ■会場：日本橋社会教育会館 8階ホール 東京都中央区日本橋人形町1丁目1番17号 ■参加費：１,000円 ■主催：一般社団法人日本雑穀協会 ■後援：雑穀研究会、一般社団法人全麺協、一般社団法人日本蕎麦協会、一般社団法人日本麺類業団体連合会 ■詳細・申込み先：https://www.zakkoku.jp/archives/9779 ■「そば学 sobalogy－調理科学から民俗学まで」：https://amzn.to/2ulXzAC（Amazonリンク） 【問い合わせ先】■一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西 ■〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階 ■TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350 ■URL : https://www.zakkoku.jp/ ■E-mail : info@zakkoku.jp