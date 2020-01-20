日本雑穀協会「日本雑穀アワード《一般食品部門》」受付
執筆者：shirai
日本雑穀協会は、1月20日～31日の期間、雑穀を使った優れた食品を表彰する制度「日本雑穀アワード2020《一般食品部門》」の応募商品を受付ける。日本雑穀アワードとは、雑穀を使った優れた食品の表彰を通じて、健全な雑穀の市場形成につなげる制度。2011年に一般社団法人日本雑穀協会によって創設され、これまでに120商品を超える優れた食品が金賞を受賞し、雑穀の魅力やおいしさを伝えている。商品審査は、雑穀の幅広い知識やスキルを有する、雑穀アドバイザー、雑穀クリエイター認定者によって厳正、公正に行われ、ひとつの選択基準を示す。■日本雑穀アワード公式サイト：https://zakkokuaward.jp/ ■日本雑穀アワード2020《一般食品部門》応募要項：https://zakkokuaward.jp/ippan2020apply 【問い合わせ先】一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階 ■TEL :03-6661-7340 ■FAX :03-6661-7350 ■URL : https://www.zakkoku.jp/ ■E-mail : info@zakkoku.jp