メルシャン「おうちで日本を楽しもうプロジェクト」実施

メルシャンは、日本ワイン「シャトー・メルシャン」を自宅で楽しむための企画「おうちで日本を楽しもう!プロジェクト第2弾」を4月10日から実施する。昨今外出自粛が増加する中、3月25日に「おうちで日本を楽しもう!プロジェクト」第1弾として実施した、「ライブ配信 in シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー」は、多くが参加するなど好評を得た。今回、開催が見送りとなった長野県塩尻市主催の「塩尻ワイナリーフェスタ2020」が実施される予定だった5月16日(土)に、塩尻市桔梗ヶ原地区の近隣ワイナリーも参加し、自宅からSNSにて視聴できる「ライブ配信 in シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原ワイナリー」を開催し、塩尻市より全国に日本ワインの情報を発信することで地域活性化に貢献する。 また、「シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー」や長野県エリア限定販売商品を含む4種類のワインを4月10日から4月20日まで専用の注文用紙ですると「シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー」から直接商品を届ける。【「おうちで日本を楽しもう!プロジェクト第2弾」概要】●「ライブ配信 in シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原ワイナリー」開催 ■開催日時:2020年5月16日(土)13時00分から13時30分 ■視聴方法:「シャトー・メルシャン」公式Instagramアカウント(chateaumercian)をフォローし、ライブ時間にアクセス ※4月10日(金)に開設するシャトー・メルシャン公式Facebookからでもアクセス可能。 ■出演:シャトー・メルシャン 桔梗ヶ原ワイナリー長 勝野泰朗 ※特別ゲストとして桔梗ヶ原地区の近隣ワイナリー「五一わいん」、「井筒ワイン」のワインメーカーも参加予定。 ■紹介するワイン:「シャトー・メルシャン 長野メルロー」他、「五一わいん」、「井筒ワイン」の商品も紹介予定 ■内容:長野県塩尻市のワインの魅力、地域の最新情報を説明。 ●「シャトー・メルシャン 勝沼ワイナリー」からの直送便 ■受付期間:2020年4月10日(金)から4月20日(月) ■販売商品:①椀子のあわ シャルドネ(2,600円)※長野県限定 (税抜き) ②シャトー・メルシャン 北信シャルドネ アンウッデッド 2017(3,800円) ③シャトー・メルシャン 長野メルロー 2017 (4,200円) ④シャトー・メルシャン 穂坂マスカット・ベーリーA セレクテッド・ヴィンヤーズ 2016 (4,500円)※ワイナリー限 ■購入方法:専用の注文用紙にてメールまたはFAXで注文 ■特設サイト:https://club.chateaumercian.com/article/fun/topics/747/