山田養蜂場「塩とはちみつレモン」夏季限定発売

山田養蜂場は「塩とはちみつレモン」を2020年6月9日より、JR東日本 駅構内コンビニ「NewDays」「NewDays KIOSK」と、エキナカを中心に展開しているacure <アキュア>の自販機の女性向けブランド「naturacure <ナチュラキュア>」で夏季限定発売する。同商品は、山田養蜂場の上質なオーガニック蜂蜜、爽快なシチリア産レモン、シチリア産海塩を使用し、香料・着色料・人工甘味料不使用の熱中症対策ドリンク。蜂蜜はミツバチの消化酵素によってショ糖が分解された単糖類であるため、飲んですぐエネルギー源となり、熱中症対策に有効だといわれている。■商 品 名： 塩とはちみつレモン ■発 売 日： 2020年6月9日（火）夏季限定発売／生産予定数量がなくなり次第、販売終了 ■販 売 先： JR東日本駅構内コンビニ 「NewDays」 「NewDays KIOSK」、JR東本駅構内自販機 「naturacure<ナチュラキュア>」 ■販売価格： 140円（税抜）※税込価格は、NewDays/ NewDays KIOSK 151円、naturacure 160円 ■内 容 量： 490ml ■原 材 料： 果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁(シチリア産)、オーガニック蜂蜜、レモンエキス、食塩／酸味料 ※レモン果汁10%未満