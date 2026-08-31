キリン「健康経営サービスＷｅｌｌＷａに新機能」追加

第７５８話 盟友平林知人君の思い出

われらが盟友平林知人君が急死して3年目を迎える。彼は手がけた活動が多岐にわたっていたので惜しむ人もかなり多いと思われたが、このコロナ渦では大勢が集まってもらうわけにはいかない。やむなく江戸ソバリエ北…