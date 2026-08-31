キリン「健康経営サービスＷｅｌｌＷａに新機能」追加

パルシステム連合会は、２０１０年１２月２５日（土）～２７日（月）の３日間、東京・新宿区の司法書士会館で生活に窮している方を対象にした「年末拡大相談会」の活動に協力。すぐに食せる食料品として、産直産地の…
キリンビバレッジ（社長：井上一弘）は、企業の健康経営推進を支援するサービス「WellWa（ウェルワ）」において、従業員同士の偶発的なつながりを生み出す新機能「ポイ福」の提供を9月上旬頃より開始する。人的資本経営への関心の高まりを背景に、健康経営に取り組む企業は年々増加していが、一方で、企業が実施する健康経営の取り組みでは「参加者が固定化する」、「施策が一過性で終わる」、「全社的な浸透につながりにくい」といった課題も顕在化しているのが現状。同社の「WellWa」は、「健康で、ひとの輪をつくる。」をコンセプトに、健康サーベイによる課題の可視化から行動変容の促進、福利厚生サービスとの連携までをワンストップで提供する健康経営支援サービスで、従業員の健康増進に加え、組織内に人と人とのつながりを育むことで、健康行動が広まりやすい組織づくりを支援していくというもの。今回追加する「ポイ福」は、「WellWa」で貯めたポイントを商品と交換すると、社内の別の従業員へポイントが自動的に付与される機能。受け取った従業員には通知が届き、日常の「飲む」「ポイント交換する」といった何気ない行動をきっかけに、普段接点の少ない従業員同士の偶発的なつながりを創出する仕組みとなっている。健康行動に対する小さな成功体験や嬉しい体験が次の行動につながることで、健康経営施策への継続的な参加と組織内コミュニケーションの活性化を目指すという。