丸井「韓国食品専門スーパーＨＡＮＡＭＡＲＴ」オープン

グッドラックスリーは、上原ファームと協業し、2020年9月10日に、宮崎県都城産のブランド豚肉「くりぷ豚（とん）」のスペアリブ800g相当が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開始した。「くりぷ豚」は…
戸塚モディ（丸井／本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野真博）3Fに、韓国食品専門スーパー「HANAMART（ハナマート）」が9月10日にオープンする。同店では、人気の韓国ラーメンをはじめ、キムチ、韓国海苔、調味料、お菓子、冷凍食品など、本場韓国の味を気軽に楽しめる商品をはじめ、韓国コスメや食器、文房具などの生活雑貨など、韓国のライフスタイルやカルチャーも身近に感じてられる商品を約1.000展開。また、本場韓国のスーパーマーケットさながらの空間を再現。店内には、人気ラーメンやお菓子の特大サイズ模型、かわいらしいミニチュアディスプレイなど、思わず写真を撮りたくなる演出を随所に施し、商品を購入するだけでなく、韓国でショッピングをしているような気分を味わえるという。なお、オープンを記念し、500円（税込）以上購入すると先着500名に、「韓国で人気のお菓子」または「マスクパック」がプレゼントされる企画も用意されている。【店舗概要】■店舗名：HANAMART戸塚モディ店 ■営業時間：10:30～20:00 ■所在地：戸塚モディ３F（JR線‧横浜地下街ブルーライン 戸塚駅東口徒歩1分）■問い合わせ先：050-6874-1947／MAIL:h.na@nao-holdings.com■Instagram：@hanamart_kfoods■HP：https://naoholdings.com/