丸井「韓国食品専門スーパーＨＡＮＡＭＡＲＴ」オープン

明星「大人のカシミールカレー焼そば」６月２５日新発売

明星食品は2018年6月25日、カップ焼そば「明星 銀座デリー監修 大人のカシミールカレー焼そば」を全国で新発売する。同商品は、東京・銀座にある、インドの手法をそのままに、日本の風土に合うように改良し…