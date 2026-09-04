日生協「給付付き税額控除制度・消費税１％」アンケート

日本生活協同組合連合会（代表理事会長新井ちとせ）は「家計・くらしの調査」6月分として「給付付き税額控除制度・消費税1％」をテーマにアンケート調査を実施した。その調査によると食料品消費税1％案の評価は「どちらともいえない」31.5％が最多。肯定的な意見から否定的な意見まで評価が分かれる。2027年度から2年間、食料品の消費税率を一時的に1％に引き下げる案について、「どちらともいえない」が31.5％で最も多く、次いで「どちらかといえば評価できる」22.2％、「あまり評価できない」20.7％、「評価できない」17.1％、「評価できる」8.5％と回答が分かれた。「評価できる」「どちらかといえば評価できる」を合わせた肯定的評価は30.7％、「あまり評価できない」「評価できない」を合わせた否定的評価は37.8％。（有効回答数：918件）。給付付き税額控除制度、「名前は聞いたことがある」「ほとんど知らない」がいずれも32.8％で最多。自身への影響は「分からない」が47.9％、給付付き税額控除制度の認知度は、「名前は聞いたことがある」と「ほとんど知らない」がいずれも32.8％で最も多く、次いで「ある程度知っている」21.7％、「分からない」11.1％、「内容までよく知っている」1.6％となった。

政府は2026年8月5日、「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」を閣議決定しました。2029年度からの導入までの経過措置として2027年度から2年間、食料品の消費税率を一時的に1％に引き下げる案が、物価高への対応とあわせて示されている。本調査では、生活者である組合員に、給付付き税額控除制度の認知度と、そのつなぎ措置である食料品消費税1％案への評価を尋ねた。※本調査は2026年7月1日～7月20日に実施したものであり、同年8月5日の閣議決定前の時点における組合員の意識を示すもの。