ＯＩＶ登録品種協議会「品種サミット」開催

OIV登録品種協議会は12月5日、東京の全国町村会館で「第8回OIV登録品種サミット」を開催する。2027年に誕生100周年を迎える日本固有のブドウ品種「マスカット・ベーリーA」をテーマに、歴史や継承、今後の可能性を考える。岩の原葡萄園の高岡成介社長、タケダワイナリーの岸平典子社長、フランスで日本ワインを紹介する岩﨑元気氏が講演。ダイヤモンド酒造の雨宮吉男氏も加わり、パネルディスカッションを行う。全国の同品種のワイン20種以上と、国産チーズ10種以上のテイスティングも予定する。 ＜イベント情報＞ 名称：第8回OIV登録品種サミット「マスカット・ベーリーA 100周年へ」 開催日時：2026年12月5日13～17時 会場：全国町村会館（東京都千代田区） 定員：約100人 対象：ワイン業界関係者、一般のワイン愛好家など 参加費：一般5,500円、20～25歳の学生3,000円（いずれも税込） チケット販売：Peatix