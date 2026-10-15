キリン「 氷結®無糖 和梨 ＡＬＣ.４%」登場

キリンビール（社長：堀口英樹）は、糖類・甘味料を一切使用せず、甘くなくスッキリ爽快なおいしさに仕上げた「キリン 氷結®無糖」シリーズから、「キリン 氷結®無糖 和梨 ALC.4%（期間限定）」（350ml缶、500ml缶）を11月17日より全国で期間限定発売する。「キリン 氷結®無糖 和梨 ALC.4%（期間限定）」は、上品でみずみずしい和梨の果実感を軽やかなおいしさで楽しめる「無糖チューハイ」。2025年に「氷結®無糖」から、和梨フレーバーのアルコール度数7%商品を期間限定で発売し、好評を博した実績を持つが、今回は、アルコール度数4％のRTDに対するニーズの高まりを受け、アルコール度数4％で発売する。消費者のニーズに寄り添いながら、新たな提案をすることで「氷結®」ブランドが誕生当時から大切にしている「Always New」を体現する商品になっているという。【商品概要】■商品名：「キリン 氷結®無糖 和梨 ALC.4%（期間限定）」 ■発売日：11月17日（火） ■発売地域：全国 ■容量・容器：350ml・缶、500ml・缶 ■価格：オープン価格 ■アルコール分：4％ ■純アルコール量：350ml缶：11.2g、500ml缶：16g ■製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、名古屋工場、岡山工場（予定）