カルビー「ピザポテト ジェノベーゼ味」期間限定発売

カルビーは、濃厚とろ～りチーズとスパイスが効いたピザソースがくせになる厚切りポテトチップス「ピザポテト」シリーズより、ジェノベーゼピザの味わいを再現した「ピザポテト ジェノベーゼ味」を10月26日から全国のコンビニエンスストア先行で期間限定発売する。「ピザポテト」は、ポテトチップスにチーズ味フレークやスパイシーなピザ味のパウダーなどをトッピングし、本格的なピザの味わいを再現した商品。揚げたての熱々ポテトチップスにチーズ味フレークをのせて融かし付ける独自の「メルトフレーク製法」により濃厚なチーズの味わいを表現。1992年に発売して以来、時代に合わせてチーズの配合やパッケージデザインを変更し、2024年には15代目「ピザポテト」にリニューアル。また、定番の「ピザポテト」に加え、これまで多くの期間限定フレーバーを発売してきた。「ピザポテト ジェノベーゼ味」は2021年に一部コンビニエンスストアでテスト発売し、好評を得た商品。2024年には、より「ピザポテト」らしい濃厚さを目指し、ガーリックとチーズの味わいを強めて期間限定で全国発売。こちらも消費者から高い支持を寄せられたことから、今回の発売を決定。バジル・オニオン・パセリ・オレガノ・ブラックペッパーなど、複数の素材を使用し、より本格的な味わいにパワーアップされているという。なお、コンビニエンスストア以外の店舗では、11月2日から期間限定で発売される。内容量：57g、オープン価格（想定価格 税込み 190 円前後）。