カルビー「じゃがりこ サラダ」韓国で新発売

カルビー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原信）は、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランド商品を10月中旬より韓国国内のスーパーやコンビニエンスストアで順次新発売する。カルビーグループは、成長戦略「Accelerate the Future」のもと、2035年に向けて海外事業を成長の源泉と位置付け、海外市場では、日本で培ったブランド力や商品開発力を活かしながら、グローバルでの事業拡大を推進しており、同社の主力ブランドである「じゃがりこ」も「2020年に海外での本格展開を開始。以降、中国や台湾、シンガポール、香港、米国など販売地域を拡大、今回の韓国市場への展開は、アジアにおけるブランド育成のさらなる推進がねらいという。今回、韓国で発売する商品は、スタンドパウチ包装の「じゃがりこ サラダ」（60g）で、日本国内の工場で製造。想定店頭売価は1袋2,900ウォン（税込）となる。