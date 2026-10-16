カルピス「同社特撰バター使用のプレミアムアイス」発売

アサヒ飲料（本社 東京、社長 近藤佳代子）の子会社で、乳製品の製造販売を手掛けるカルピス（本社：東京、社長：柳原康夫）は、「カルピス（株）特撰バター 濃厚アイスクリーム ミルク&バター」を10月20日から本格発売する。同商品は、「カルピス（株）特撰バター」を全体の約2割使用したプレミアムアイスクリームで、「カルピス（株）特撰バター」の芳醇な味や香りがアイスクリームの濃厚さを際立て、深いコクと軽やかな後味を感じられるアイスクリームに仕上げたもの。同社では、これまでも、「カルピス（株）特撰バター」の深いコクとクリーミーな味わい、すっきりとした後味を様々な商品を通じて、味わってもらう機会を広げてきたが、今回、バターの味や香りとの親和性が高いアイスクリームに着目し、バターを贅沢に使用した”ワンランク上のプレミアムアイスクリーム”と位置づけ、”上質な暮らしの中でのちょっとしたご褒美”として商品を開発。2026年6月から一部のスーパーマーケットでテスト販売を開始したところ、当初の販売目標であった5,000個が2か月で完売したことから、10月から販路を拡大して本格発売することとなったという。内容量：78ml（1個）、価格：オープン価格＜店頭想定価格530円（税別）＞。